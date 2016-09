Albert Fladnitzer ist neuer Direktor im Lindner Hotel Am Beveldere in Wien. Der 32-Jährige war zuletzt bei der Motel One Group in Wien beschäftigt. Dort arbeitete er sich vom Front Office Agent hoch bis zum Assistant Manager.

"Nun geht mein lang ersehnter Traum in Erfüllung: Ich habe die Möglichkeit bekommen, mein eigenes Hotel zu leiten und darf neben meiner Wiener Lieblingssehenswürdigkeit – dem Schloss Belvedere - arbeiten", freut sich Fladnitzer. Der ausgebildete Hotel- und Touristikkaufmann hat bereits im Außendienst der Druckbranche ebenso Berufserfahrung gesammelt wie in der Veranstaltungsleitung eines Cateringunternehmens. Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels, freut sich, "einen erfahrenen Kenner des Wiener Markts gewonnen zu haben." Die familiengeführte Hotel-Gruppe betreibt derzeit 33 Hotels in sieben europäischen Ländern. (wew)

www.lindner.de/wien-hotel-am-belvedere/ankommen.html