Albert Fladnitzer ist neuer Direktor im Lindner Hotel Am Beveldere in Wien. Der 32-Jährige war zuletzt bei der Motel One Group in Wien beschäftigt. Dort arbeitete er sich vom Front Office Agent hoch bis zum Assistant Manager. Der ausgebildete Hotel- und Touristikkaufmann hat bereits im Außendienst der Druckbranche ebenso Berufserfahrung gesammelt wie in der Veranstaltungsleitung eines Cateringunternehmens.