Thüringen hat eine Crowdinnovation-Kampagne gestartet, bei der die innovativsten Tagungskonzepte über das Internet gesucht werden. Jeder kann bis 22. September auf der Seite "Innovationsnetzwerk" seine Ideen einreichen.



"Wir möchten für Thüringen ein Tagungskonzept erstellen, das sich möglichst nah an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden orientiert", erklärt Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH. Innovative Konzepte entstehen ihr zufolge nicht in einem luftleeren Raum. "Mit der Kampagne öffnen wir uns bewusst für den Dialog nach außen und wie so oft ist die Crowd - also die Masse - klüger als der Einzelne." Die Kampagne läuft über die Open-Innovation-Plattform "Innovationskraftwerk". Nach einmaliger Registrierung erhält der Nutzer einen Überblick über die laufenden Wettbewerbe und kann sich daran beteiligen. Der Ideenwettbewerb zum Tagungskonzept Thüringen trägt den Titel „Überall kann jeder, nur Thüringen kann mittendrin“. Bis 2017 wird Erfurt im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn zum zentralen Knotenpunkt ausgebaut, der Tagungsstandort Thüringen wirbt mit schneller Erreichbarkeit, kurzen Wege vor Ort sowie authentischen und lebendigen Kulturorten. Nun hat die Thüringer Tourismus GmbH als erstes touristisches Unternehmen in Deutschland einen Crowdinnovation-Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Teilnehmer bis zum 22. September 2016 ihre Ideen für innovative Produktideen rund um das Tagungsprodukt Thüringen einreichen können.



www.innovationskraftwerk.de