45 Veranstaltungsplaner namhafter Unternehmen und Agenturen aus ganz Deutschland haben zusammen mit der Wiesbaden Kongressallianz innovative Veranstaltungsformate wie zum Beispiel World Café, Open Space oder Fish Bowl kennen gelernt. Die Wiesbaden Kongressallianz ist ein Marketing-Zusammenschluss aus Hotels und Veranstaltungshäusern.



Anhand aktueller Branchenthemen wie „Digitalisierung von Veranstaltungen“ und „Eventpsychologie“ diskutierten die Teilnehmer unterschiedliche Formate und erlebten sie im Selbstversuch. Begleitet und moderiert wurde die Veranstaltung von Dozentin und Referentin Doreen Biskup. „Interaktive Veranstaltungsformate, die Raum schaffen für Austausch und individuelle Kommunikation sind die Formate der Zukunft. Der riesige Zulauf der Veranstaltungsplaner auf unsere Einladung zeigt, dass das Interesse an diesem Thema sehr groß ist und weiter verfolgt werden muss“, resümiert Martin Michel, Geschäftsführer der Wiesbaden Marketing GmbH.

In Gruppenarbeit fanden die Teilnehmer selbst Antworten auf diverse Fragen. Detlev Bendel, Wirtschaftsdezernent und Sprecher der Wiesbaden Kongressallianz: „Eine Weiterbildung in der Thematik ,Innovative Veranstaltungsformate` ist wegweisend für Wiesbaden als moderne Kongress- und Veranstaltungsdestination und bereichert die Angebotsvielfalt, gerade auch im Hinblick auf die Inbetriebnahme des ,RheinMain CongressCenters` in 2018.“ Auf dem einhalbtägigen Programm standen neben den Workshops auch Kurzbesuche im Schloss Biebrich, im Kurhaus Wiesbaden, im Jagdschloss Platte sowie in der Wiesbadener Casino-Gesellschaft. Zur kommunikativen Mittagspause traf sich die Gruppe im Dorint Pallas Wiesbaden und im Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt. Übernachtet wurde ebenso in den Hotels der Wiesbaden Kongressallianz. Der Ausklang des ersten Tages fand auf der Rheingauer Weinwoche statt. Um einen Blick in die Zukunft werfen zu können, hatten die Teilnehmer außerdem im Foyer des Dorint Pallas Wiesbaden die Möglichkeit, das RheinMain CongressCenter virtuell in 3D zu begehen. (wew)

