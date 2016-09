Jean-Claude Junckers Rede zur Lage der EU bildete den politischen Höhepunkt (Video von Junckers Auftritt hier) eines Festakts, mit dem das erweiterte Congress Centrum Alpbach und das Europäische Forum 2016 am Sonntag offiziell eröffnet wurden. Das Europäische Forum dauert vom 17. August bis 2. September, 200 Veranstaltungen stehen in den Tiroler Alpen auf dem Programm.

"Wir wollen die Plattform für Dialog und Diskurs sein, Denkfabrik und Inkubator für neue Ideen", sagt Franz Fischler zur Eröffnung, seit 2012 Präsident des Europäischen Forums. Um diese hoch gesteckten Ziele zu erreichen, steht im frisch erweiterten Congress Centrum in Alpbach ab sofort so viel Fläche wie noch nie bereit. Doch das Kongresszentrum soll "kein Bau sein, in den wir uns zurückziehen, kein elitärer Tempel", so Fischler. "Um die Menschen von unseren Ideen zu überzeugen" müssten das Europäische Forum und das Kongresszentrum vielmehr auf die Menschen zugehen. Die Einwohner Alpbachs, in Anlehnung an das Forum auch "Dorf der Denker" genannt, werden daher 2016 stärker als in den Vorjahren eingebunden. Das in den Hang gebaute Kongresszentrum wurde um 1.200 qm erweitert und bietet so mehr Platz für das stetig gewachsene Europäische Forum, zu dem dieses Jahr rund 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Aber auch bei Firmenveranstaltungen ist das CCA in eine neue Klasse aufgestiegen dank eines größeren, mit High-tech-Akustikanlage ausgestatteten Plenarsaals für bis zu 750 Personen.

In erster Linie geht es beim Alpbacher Forum seit 1945 natürlich um die europäische Idee. Die Rede von Jean-Claude Juncker zur Eröffnung des Europäischen Forums 2016 geriet teils kämpferisch: "Wir brauchen mehr Menschen, die für Europa streiten", betonte der Kommissionspräsident. Als Europa 1945 in Trümmern lag, wurde Alpbach in Tirol als intellektueller Treffpunkt zum Sinnbild für ein neues Europa mit einer besseren, friedlicheren Zukunft. In dieser Tradition steht das Europäische Forum Alpbach, das 2016 "Neue Aufklärung" als Generalthema gewählt hat. So sollen unter anderem einer von Krisen gebeutelten Europäischen Union neue Wege in die Zukunft aufgezeigt werden. 200 Veranstaltungen stehen auf dem Programm mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Zivilgesellschaft.(wew)

