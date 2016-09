Der türkische Reisebüroverband Türsab und der Deutsche Reise Verband (DRV) haben die diesjährige DRV-Jahrestagung vom 27. bis 29. Oktober in Kuşadası abgesagt. Stattdessen soll diese 2018 stattfinden. Die bevorstehende Jahrestagung 2016 findet zum geplanten Termin statt, allerdings in Berlin statt der Türkei.

"Details zum genauen Veranstaltungsort und zum Programm werden in Kürze veröffentlicht", heißt es in einer Mitteilung. Grund sind die geringen Anmeldezahlen zur diesjährigen DRV-Jahrestagung. In Anbetracht der anstehenden Vorstandswahlen und der notwendigen demokratischen Legitimation wird der Kongress inklusive Mitgliederversammlung zum vorgesehenen Termin vom 27. bis 29. Oktober nach Berlin verlegt. "Wir hoffen, dass sich viele unserer Mitglieder nun kurzfristig entscheiden dabei zu sein, um sich über aktuelle Themen zu informieren und mit ihrer Stimme bei den DRV-Vorstandswahlen dazu beitragen, die Weichen für die Verbandsarbeit der kommenden drei Jahre zu stellen", so DRV-Präsident Norbert Fiebig.

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", fasst Fiebig die Diskussion im Vorstand zusammen. "Wir als Interessenvertretung der Branche als auch unsere Mitglieder pflegen einen langjährigen guten und konstruktiven Austausch mit unseren touristischen Partnern in der Türkei. Es gibt eine tiefe Verbundenheit und eine sehr ausgeprägte, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Türsab, den türkischen Hotelpartnern und touristischen Dienstleistern in der Türkei. Wir bedauern es sehr, dass wir die Tagung nicht wie vorgesehen durchführen können, sind aber überzeugt, dass wir in 2018 einen deutlich größeren Zuspruch erreichen werden. Der DRV-Vorstand wird seine nächste Klausurtagung in der Türkei abhalten." (wew)

