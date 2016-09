Köln hat neue Rahmenprogramme zu bieten: Ob Kongress, Tagung oder Event – wer sich hier trifft, kann je nach Gruppengröße nun aus noch mehr Angeboten wählen, um das Programm rund um die eigene Veranstaltung abzurunden. Neu kommen nun einige Aktivitäten hinzu, die Genuss und Kreativität im urbanen Lebensraum versprechen, etwa Graffiti-Kunst oder ein Parfüm-Workshop inklusive Eigenkreation.



Dies entspricht dem aktuellen Themenschwerpunkt der "KölnTourismus GmbH" und des Cologne Convention Bureau (CCB): Um Besuchern die Stadt in all ihren Facetten zu präsentieren, setzen sie 2016 und 2017 bewusst auf Sehenswertes abseits der ausgetretenen Pfade. So können für Gruppen "KölnTourismus"-Stadtrundgänge unter dem Motto "#urbanCGN – cologne urban lifestyle" durch die Szeneviertel Ehrenfeld und Belgisches Viertel gebucht werden. Im Fokus: das moderne Köln und seine einzigartige Szene. Selbst aktiv werden können Kunden und Mitarbeiter bei "Cologne Graffiti – Das Teamspray Event", indem sie mit Graffiti-Profis Einzelwerke oder ein Gesamtkunstwerk erstellen. Weitere Beispiele: Kölsch-Tasting, Kaffeeklatsch in der Patisserie Törtchen Törtchen, Parfüm-Eigenkreationen sind beim Event "Der Nase nach Köln erleben" inklusive.

www.locations.koeln