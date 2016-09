Für die Tour des Ausstellungsbootes MS Wissenschaft, unterwegs im Auftrag der Bundesregierung, wurde für die Saison 2016/2017 unter anderem die Agentur "facts and fiction" engagiert. Das Wissenschaftsschiff des Bundesministeriums für Bildung hat am Mittwoch in der Deutzer Werft in Köln angelegt und steht bis Freitag dort interessierten Besuchern offen.



Die Ausstellung lädt zum Ausprobieren, Mitmachen, Erkunden und Mitforschen ein. Die Ozeane und Meere der Welt sind das Hauptthema. Inszeniert werden sie auf einer Fläche von 600 Quadratmetern. Besonderer Clou ist ein hydraulisch absenkbares Veranstaltungszelt von 150 Quadratmetern. Vier Monate dauert die Reise der MS Wissenschaft 2016. Von Mai bis September ist das Ausstellungsschiff in Nord- und Mitteldeutschland unterwegs und besucht 38 Städte in 125 Tagen. Noch bis Freitag ist das Wissenschaftsschiff in der Deutzer Werft, südlich der Deutzer Brücke zu besichtigen. Danach macht das Frachtschiff in Bonn Gronau (3.+4.9.) und Bonn-Zentrum (5.+6.9) Station. Die Ausstellung spricht insbesondere auch Schulklassen, Familien und Jugendliche ab einem Alter von 12 Jahren an. Der Eintritt ist frei. Bisher haben bereits 67.000 Interessierte die Ausstellung besucht.

www.ms-wissenschaft.de