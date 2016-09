102 Nationen waren beim Europäischen Forum Alpbach 2016 vertreten, dessen Grundtenor so zusammengefasst werden könnte: "Im Zweifel für Europa." Vom 17. August bis 2. September 2016 zog das EFA mit seinem Hauptthema "Neue Aufklärung" und insgesamt 200 Veranstaltungen genau 5.340 Teilnehmer ins frisch erweiterte Congress Centrum Alpbach nach Tirol.



Darunter waren Nobelpreisträger, Geistesgrößen aus der Wirtschaft wie US-Ökonom Jeffrey D. Sachs, aktuelle und ausgeschiedene Politiker wie der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis oder prominente Kulturschaffende wie die Chicagoer Künstlerin Heather Dewey-Hagborg.

Seinen Beinamen „Dorf der Denker“ hat sich Alpbach bereits seit 1945 verdient, als erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gruppe aus Wissenschaftlern und Intellektuellen in der Abgeschiedenheit der Alpen zusammenkam, um gemeinsam über eine friedlichere Zukunft für den verwüsteten Kontinent nachzudenken.

Wie frische Bergluft das Denken am Morgen in Schwung bringt, erlebten die Teilnehmer 2016 auch bei Morgenwanderungen am Gratlspitz mit Forumspräsident Franz Fischler. Der sagte zum Abschluss: „Die Europäische Union erlebt gerade starken Gegenwind. Die Diskussionen haben aufgezeigt, dass mitunter das zwiespältige Verhalten der politisch Verantwortlichen in Brüssel und ‚zuhause’ die Wurzel des Problems ist." Wieder seien tausende engagierte Menschen nach Alpbach gekommen, um inspiriert von dem Gedanken eines gemeinsamen Europas Lösungswege zu finden. "Der Grundtenor des Europäischen Forums Alpbach 2016 ist für mich daher eindeutig positiv. Europa muss hart an sich arbeiten, doch das gelingt nur mit dem notwendigen Rückhalt aus den Mitgliedsstaaten", so Franz Fischler. 2017 lädt das Europäische Forum zwischen 16. August und 1. September 2017 wieder nach Alpbach ein, um das Generalthema "Konflikt und Kooperation" auszuloten. (wew)

