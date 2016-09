Das Estrel Berlin ist für den Sonderpreis Ausbildungskonzept beim CSR-Job-Award nominiert. Mit dem Auszubildenden-Projekt "Schloss Britz" hat das Estrel Berlin ein außergewöhnliches Konzept zur Nachwuchsförderung entwickelt. In dem denkmalgeschützten Gutshaus im Berliner Bezirk Neukölln managen die Azubis eigenverantwortlich sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen.



Das Estrel Berlin bildet aktuell sechs Berufseinsteiger in sieben Berufen aus, unter anderem Veranstaltungskaufleute neben den üblichen Hotel- und Gastronomieberufen. Seit 2009 verlegt ein Team von Azubis seinen Arbeitsplatz vom Estrel Berlin für jeweils sechs Monate nach Britz und leitet das Schloss in Eigenregie. Ihre Aufgaben umfassen dabei alle anfallenden typischen Tätigkeiten. Von der Konzeption bis zum reibungslosen Ablauf führen somit die Auszubildenden Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenveranstaltungen durch und bewirtschaften auch das Restaurant, die große Sommerterrasse und die fünf Hotelzimmer. Ins Leben gerufen wurde das Konzept von der Geschäftsleitung des Estrel Berlin gemeinsam mit dem Neuköllner Bezirksbürgermeister a.D. Heinz Buschkowsky.

Für die Geschäftsführer des Estrel Berlin, Ute Jacobs und Thomas Brückner, stehen bei dem Projekt das "Fördern und Fordern" der Auszubildenden im Vordergrund. Die Azubis seien die Zukunft des Unternehmens. Sie sollten frühzeitig in verantwortungsvolle Positionen gebracht werden, um sie "somit auch langfristig als Mitarbeiter für unser Haus zu gewinnen". Der CSR Job Award wird am 24. November 2016 von der Firma "CSR jobs & companies" in Kooperation mit dem "Personalmagazin" in Köln verliehen.



