Mondial feierte Anfang September 2016 mit seinen Mitarbeitern unter dem Motto "James Bond" im Grand Casino in Baden das 50. Jahr seines Bestehens. Die Mitarbeiter genossen unter anderem einen Martini-Cocktailempfang auf der Terrasse des Casinos.



Mondial, das den Meeting- und Incentivebereich mit den Abteilungen Corporate Travel & Events sowie Congress und Destination Management abdeckt, ist heute mit 170 Mitarbeitern eines der größten privat geführten Unternehmen seiner Art in Österreich. Die weiteren Geschäftsbereiche erstrecken sich auf Booking Center & Einkauf sowie Touristik. Mondial betreibt neben dem Stammhaus im niederösterreichischen Baden auch Niederlassungen in Wien, Zell am See, Düsseldorf, Prag, Berlin, Budapest und Barcelona.

„Wir wollten unseren Mitarbeitern mit einer rauschenden Festnacht Danke sagen. Ein passendes Motto dafür war schnell gefunden“, so Gregor Kadanka, Geschäftsführer von Mondial Reisen. „James Bond – erstmals auf der Leinwand in den Sechzigern – schien dafür perfekt. Denn so wie die Filmfigur auf charmante Weise scheinbar unlösbare Missionen kompetent erfüllt, so haben auch wir von Mondial die letzten 50 Jahre Aufgaben und Herausforderungen professionell und nonchalant gemeistert“, so Kadanka.



www.mondial.at