Zum 10. Mal fand die "SuisseEMEX" als größte Schweizer Plattform für die Marketing-, Event- und Kommunikationsbranche statt. Zum Messe-Kongress trafen im Jubiläumsjahr rund 500 Aussteller und Experten aus dem In- und Ausland in der Messe Zürich auf rund 15.000 Besucher, gemeinsam unter einem Dach mit der Partnerveranstaltung "topsoft".



Unter dem Motto "Meet the future" standen bei der Suisse Emex praxisbezogene Fachvorträge, Branchentalks, Experten-Beratung, geführte Touren sowie der Spezialbereich "EventLab" oder die Sonderschau "Werbeartikel Trends" auf dem Programm. Die "EMEX Night" am Abend des ersten Veranstaltungstages svereinte als Branchenevent Showprogramm und Networking. In der Gesamtschau deckte die "Suisse EMEX" ein Spektrum aus Lösungen und Trends für das Marketing- und Eventbusiness ab. „Die Digitalisierung ist heute allgegenwärtig und für jedes Unternehmen Herausforderung und Chance zugleich“, so die Organisatoren. So stehen die digitale Transformation mit ihren Auswirkungen auf die Marktbearbeitung und Kommunikation im Fokus. Das besondere Augenmerk gilt den klein- und mittelständischen Unternehmen. Für nächstes Jahr planen die Veranstalter einen eigenen „Digital Marketing Summit Switzerland“ für Klein- und Mittelständler. (wew)

www.suisse-emex.ch