Besonders unproduktiv sind Meetingteilnehmer direkt nach der Mittagspause. Anzeichen für Unproduktivität sind das Versenden unwichtiger E-Mails oder SMS während Meetings. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer Studie zur Produktivität von Meetings, die Hilton durchgeführt hat.



Teilgenommen an der Untersuchung haben deutsche, britische sowie US-amerikanische Delegierte. Dabei wurden 1.000 Erwachsene befragt, die eine arbeitsbezogene Konferenz oder ein Meeting in einem Hotel durchgeführt haben .86 Prozent der deutschen Meeting-Teilnehmer bemerken, dass sportliche Betätigungen wie ein kurzer Spaziergang oder ein Nachmittags-Stretch dabei helfen, das Tief nach dem Mittagessen zu überwinden und die Produktivität wieder zu steigern. Hauptgründe für ein Mittagstief während Meetings seien mangelnde Angebote an gesunden Speisen und Pausen für Bewegung. Zudem zeigt die Studie auf, dass fast die Hälfe der Deutschen (45 Prozent) während Meetings auf ihr Handy starren. Jeder Fünfte lenkt sich dann mit Desktop-Spielen oder beispielsweise mit den neuesten Fußballergebnissen ab.

Hilton versucht diesen so identifizierten Hemmnissen für Meetings entgegenzuwirken und weitet daher sein Konzept „Meet with Purpose“ nach einer erfolgreichen Einführung in den USA voriges Jahr auf mehr als 400 Hotels in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, einschließlich aller deutschen Hotels. Es soll Produktivität steigern, unter anderem durch alternative Angebote für Bewegung und gesunde Speisen und verspricht laut Hilton „lückenlose und kosteneffiziente Konzeption von Meetings. Es wird gebildet aus drei Pfeilern namens Mindful Eating, Mindful Being und Mindful Meeting. (wew)



