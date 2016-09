Nachfolger der Rhein-Main-Hallen Neues Kongresszentrum in Wiesbaden feiert Richtfest

Das neue Rhein-Main Congress Center Wiesbaden (RMCC) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Veranstaltungszentrum feierte jetzt Richtfest und soll ab Frühjahr 2018 in Betrieb gehen. Baubetriebsleiter Henning Wossidlo führte über die Baustelle. Im Erdgeschoss befinden sich zwei teilbare Hallen mit einer Fläche von 4.650 qm und 3.000 qm.



Ein weiterer 2.400 qm großer Kongresssaal befindet sich im zweiten Obergeschoss. Fast 40 Break-outs und Logen stehen zusätzlich für Workshop- und Präsentationsformate zur Verfügung. Die Teleskoptribüne in Halle 1 mit 3.000 gestuften Sitzplätzen kann u. a. für Konzerte oder Unterhaltungsveranstaltungen genutzt werden.

Oberbürgermeister Sven Gerich zeigte sich mit dem Baufortschritt zufrieden: „Das nenne ich eine beeindruckende Punktlandung.“ Mit „Premium Connect +“ wird ein „Add-on“ angeboten aus Marketingleistungen, technischen Dienstleistungen sowie Services rund um die Veranstaltungsorganisation wie ein Infodesk im Haus, oder das Branding des Wegeleitsystems. Das RMCC ist mit dem Vorzertifikat in Platin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Merkmale der Ausstattung sind 600 Quadratmeter Photovoltaikfläche auf dem Dach von Halle 1, die Strom für den Eigenbedarf liefern, und die Versorgung mit Fernwärme aus dem Biomasse-Heizkraftwerk. „In dieser Form ist das Gebäude einmalig und zählt zu den Pionieren der Nachhaltigkeit“, meint Baubetriebsleiter Henning Wossidlo.



www.rmcc.de