Gründerfirmen und Start-ups können sich ab sofort bewerben: Die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren (Veranstaltungsplaner.de) startet in die zweite Runde ihres Wettbewerbs „Captain MICE Future“.



Alle teilnehmenden Start-ups erhalten die Chance, sich Tagungs- und Eventplanern vorzustellen und diese mit ihrem Geschäftskonzept zu überzeugen. Bei jeder Veranstaltung stellen sich die zehn vorab von einer Experten-Jury des Verbandes ausgewählten Unternehmen in einem Zwei-Minuten-Slam dem Publikum vor. Darauf folgt ein Speed Geeking, eine fünfminütige etwas tiefer gehende Präsentation für sechs bis acht Zuhörer. "Wir haben den zeitlichen Ablauf nochmals gestrafft im Vergleich zum letzten Mal, um das ganze Format noch kompakter und actionreicher zu gestalten", kündigt Bernd Fritzges an, Vorstandsvorsitzender von Veranstaltungsplaner.de.

Bewerben um die Teilnahme können sich Start-ups und Gründer, die beabsichtigen, ein Unternehmen zu gründen oder zwischen 2013 und heute bereits ein Unternehmen gegründet haben, mit dem sie ihre Existenz voll bestreiten. Die Geschäftsidee muss eine Relevanz im Veranstaltungssektor besitze. Die Termine sind am 31. Januar 2017 in Bad Soden im Rhein-Maingebiet, am 7. Februar in Hamburg, am 14. Februar in München und am 21. Februar in Berlin.



www.captainmicefuture.de