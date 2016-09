Durch Einreichungsmanagement- und Evaluierungstools von Xing Events und Submit, die eine strategische Partnerschaft eingegangen sind, wurde der Dialogmarketing-Preis 2016 effizienter als zuvor organisiert.



Der größte Zusammenschluss von Dialogmarketing-Unternehmen in Europa hat so den diesjährigen administrativen Aufwand reduziert neben dem Nutzen durch professionelles Ticketing, Teilnehmer- und Einlassmanagement. Dadurch war die „Veranstaltung ein voller Erfolg“, sagt Jessica Pölloth, Leiterin Messen und Veranstaltungen, Deutscher Dialogmarketing Verband (DDV).

"Unser gemeinsames Ziel ist es, Veranstalter bei der Organisation ihrer Events bestmöglich zu unterstützen und ein möglichst großes Leistungsportfolio aus einer Hand anzubieten", kommentiert Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer von Xing Events, die Partnerschaft mit Submit. Gemeinsam mit Submit biete Xing Events so ab sofort neben der Eventvermarktung und dem Teilnehmermanagement auch den komplexen Einreichungs- und Validierungsprozess von großen Awards und Preisverleihungen an. Vor dem Event können Veranstalter ihre Zielgruppen durch intelligente Vermarktungslösungen auf Xing ansprechen. Submit, ein Produkt der 79 Blue Elephants GmbH, profitiert von Xing Events durch digitale Wettbewerbs-Abwicklung, Steigerung der Einreichungen durch Vermarktung im Xing-Netzwerk, Ticketing und Einlassmanagement beim Event und die Möglichkeit der Xing Gruppe als Kundenbeziehungs-Kanal für die Zeit zwischen den Wettbewerben zu nutzen.

www.xing-events.com