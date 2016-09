Exemplarisch für Berliner Großveranstaltungen von Medizinern steht die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie vom 10. bis 13. September im Berliner Estrel Congress Center.



Nephrologie gilt als komplexe Innere Medizin. Mehr denn je übten sich die Mediziner im Blick über den Tellerrand, um das Fach lebendig zu gestalten, so das Programm- und Organisationskomitee. Dies betrifft die großen Trends zum Thema Digitalisierung wie Big Data und individualisierte Therapie.

Die achte Jahrestagung bespielte eine Gesamtfläche von über 15.000 Quadratmetern. Europas größtes Hotel- & Congress-Center verfügt über 25.000 qm Eventfläche und bietet somit viele Möglichkeiten für Veranstaltungen, Kongresse und Messen aller Art. Die Convention Hall I mit 4.700 qm und die 2015 eröffnete Convention Hall II mit 4.600 qm bieten jeweils Raum für 5.000 Gäste. Bei der diesjährigen Veranstaltung fanden 90 Aussteller sowie 2.000 Teilnehmer Platz in den Räumlichkeiten des Estrel. Neben sämtlichen Seminarräumen und Foyers wurde zudem die gesamte Convention Hall I für die Messeausstellung, für Fachvorträge und Symposien belegt. "Wir sind mit unseren Jahrestagungen bereits seit fünf Jahren zu Gast im Estrel Congress Center", sagt Tilo Hejhal, der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Er findet es praktisch, dass die Kongressteilnehmer im angeschlossenen Estrel Hotel übernachten können und sich nicht zu Rush-Hour-Zeiten durch den Stadtverkehr quälen müssen. "Hervorheben möchte ich den guten Service, die Freundlichkeit und Flexibilität der Estrel-Mitarbeiter. Wir fühlen uns mit unserem Kongress hier sehr gut aufgehoben", so Hejhal weiter. (wew)



www.estrel.com/de/