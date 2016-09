Im Kreuzfahrtmarkt ist Musik: Inzwischen haben deutsche Seereisende bei über 1,8 Mio. Passagieren sogar die seit Jahrzehnten in Europa führenden Briten überholt. Kein Wunder also, dass britische Reedereien wie P&O Cruises, die auf dem deutschen Markt mit einer Repräsentanz vertreten sind, verstärkt Deutschland ins Visier nehmen.

So wirbt das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, jetzt hier mit Europa-Kreuzfahrten zwischen zwei und fünf Nächten Dauer, „ideal für eine außergewöhnliche Firmengala, eine Weihnachtsfeier oder das Einschwören des Sales-Teams“, wie P&O Cruises meldet. Bei der Organisation böten die Event-Profis der Reederei größtmögliche Unterstützung. Das beginne bei der Auswahl eines der insgesamt sieben Schiffe, gehe weiter über An- und Abreise-Organisation, die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und Restaurant-Reservierungen bis hin zu Themenausflügen. Für die Zeit an Bord lässt sich zudem ein Rahmenprogramm gestalten, etwa Weinseminare mit dem P&O-Sommelier, Kochen mit einem der Küchenchefs oder Tanzkurse, abgehalten von der bordeigenen Showtruppe, um nur einige Beispiele zu nennen. Für die Angebotsplanung hält die Reederei vertrauliche Nettoraten für Gruppenreisen-, Tagungs- und Eventveranstalter bereit, auf deren Basis diese ihren Kunden attraktive Pakete zusammenstellen können. Zusätzlich gibt es bereits ab 20 Teilnehmern zwei Freiplätze.

Anfragen per Mail an: groups(at)pocruises.de



www.pocruises.de