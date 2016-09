Vom 5. bis 6. Dezember 2016 findet in Salzburg die erste "Association Academy" statt, veranstaltet von Enited Business Events, Wiener Unternehmen für Event- und Marketingberatung. Diese sieht die zunehmende Digitalisierung als Herausforderung auch für Verbände, die zu ihren Kunden zählen. '



Eine Umfrage unter 1.000 Verbänden habe laut Enited gezeigt, dass neue Ideen und Angebote gefragt sind, um Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen. Genau darum soll es in der neuen Association Academy“ gehen. Unterstützt wird die erste Association Academy von der Destination Salzburg und dem Salzburg Convention Bureau. Die neue Veranstaltung soll eine Plattform bieten, "um große Herausforderungen gemeinsam zu meistern". Zielgruppe sind unter anderem Mitarbeiter des mittleren Managements aus unterschiedlichen Verbänden, die ihre aktuellen Themen einbringen und auch Einfluss auf das finale Programm nehmen laut Veranstalter: So sei garantiert, dass nur jene Aufgabenstellungen bearbeitet werden, die alle Teilnehmer betreffen. "Niemand hat mehr die Zeit in einem Workshop zu sitzen, um Dinge zu hören, die nicht weiter helfen. Schon gar nicht Repräsentanten von Organisationen mit knappen personellen Ressourcen", sagt Henrik von Arnold, früherer Leiter des Convention Bureau von Stockholm und heute bei Enited angestellt. (wew)

Termin und Ort: 5. bis 6. Dezember 2016 in Salzburg

Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Personen beschränkt.

Kosten: 890 Euro pro Person

Anmeldung www.trippus.net/AssociationAcademy2016