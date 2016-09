Harald Möbus ist neuer Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats bei Degefest, Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft. Professor Dr. Harald Möbus, promovierter Ökonom, verantwortet an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen unter anderem den Bachelor-Studiengang „Eventmanagement und -technik“.



Zu einer ersten gemeinsamen Sitzung kamen dazu Degefest-Vorstand und der wissenschaftliche Beirat zusammen. Im Dolce in Bad Nauheim wurde unter anderem über die thematischen Schwerpunkte für das Jahr 2017 diskutiert.

Vorgänger Professor Luppold, mit seinem Kollegen Harald Möbus nicht nur fachlich, sondern auch freundschaftlich verbunden, überreichte Harald Möbus im Rahmen der Sitzung den Staffelstab mit der Gravur „degefest Wissenschaftlicher Beirat“. Dies, so Luppold, sei ein Zeichen dafür, dass sich die hier Engagierten als Team verstehen. (wew)



www.degefest.de



Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind neben Harald Möbus und Stefan Luppold (DHBW Ravensburg) auch Jerzy Jaworski, Hochschule Heilbronn und Armin Brysch von der Hochschule Kempten, alles Männer der ersten Stunde des wissenschaftlichen Beirats. Zu ihnen kamen nun die Professorin Kim Werner von der Hochschule Osnabrück und Gernot Gerke, Hochschule Hannover. Als weiteres Beiratsmitglied wurde in diesem Jahr Professor Gernot Graeßner von der Europäischen Fernhochschule Hamburg aufgenommen.

Luppold leitet an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg als dortiger Professor den Studiengang "Messe-, Kongress- und Eventmanagement". Seit rund zwei Jahrzehnten ist er Degefest-Mitglied, seit vielen Jahren als fachlicher Begleiter im wissenschaftlichen Beirat aktiv.