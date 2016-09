2017 wird der "mbt Meetingplace" neben München zusätzlich auch in Frankfurt am Main stattfinden. Am 21. November 2017 finden Entscheider aus MICE und Business Travel zahlreiche Hotels und Dienstleister im Forum der Messe Frankfurt. Eine Woche später, am 28. November 2017, folgt der mbt Meetingplace dann im Postpalast München. Schon dieses Jahr an den Start geht das CMP Network als Begleitveranstaltung zum mbt Meetingplace am 24. November 2016. Von 9:00 bis 17:30 Uhr bietet das Network "exklusive Weiterbildungs- und Netzwerkmöglichkeiten" im Postpalast München. Geboten werden den Teilnehmern Vince Ebert, Dr. Florian Langenscheidt und Boris Grundl als Referenten, es soll ermöglichen, dass sich MICE-Profis mit "höchster Budgetverantwortung ungestört austauschen", Teilnahmegebühr: bis zu 390 Euro zzgl. Mehrwertsteuer, Frühbucher erhalten 100 Euro Rabatt bis 30. September. Optional ist eine Teilnahme am "CMP Business Dinner" zu 90 Euro zzgl. Mehrwertsteuer möglich. (wew)



www.meetingplace.de

www.cmp-network.de