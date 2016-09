Save the date Zweiter verbaende.com-Infotag „Verband & Tagung“ 2017

Der zweite verbaende.com-Infotag „Verband & Tagung“ findet am 28. Juni 2017 im Westhafen Event & Convention Center, Berlin statt. Veranstaltet vom „businessForum“, haben sich die Organisatoren viel einfallen lassen, um den Nutzen für die Besucher und die Aussteller noch zu erhöhen.

Das Vortragsprogramm soll mehr Möglichkeiten bieten, mit den Vertretern aus den Verbänden in Kontakt zu treten. Der Einsatz von Open Space als Veranstaltungsformat soll dabei helfen. Weiterhin wird es klassische Kurzvorträge (maximal 30 Minuten) geben. Jeder der erwarteten 65 Aussteller wählt eines von sieben Schwerpunktthemen wie „Innovative und interessante Ideen für Veranstaltungsformate“ oder „Nachhaltige Veranstaltungen: Was das für die Planung und Durchführung heißt“ aus, zu dem er am Stand informiert. Neun bis zehn Aussteller teilen sich einen Schwerpunkt. (wün)



www.infotag-tagung.de