Das Estrel Berlin veranstaltet am 25. Januar 2017 zum zweiten Mal eine Jobbörse für Geflüchtete und Migranten. Bereits die Erstauflage im Februar 2016 war ein Erfolg. Mit 5.300 Besuchern und 211 Ausstellern war die Veranstaltung ausgebucht. Über 1.000 Stellen waren zu besetzen.



"Aufgrund der positiven Resonanz von Arbeitgebern und Messebesuchern wollen wir Anfang kommenden Jahres erneut im Schulterschluss mit der Berliner Wirtschaft eine Integrationsplattform für Ausbildung und Arbeit schaffen. Wir sehen dies als unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung für eine zukunftsfähige Wirtschaft und ein tolerantes Miteinander", erläutert Initiator Ekkehard Streletzki und Eigentümer des Estrel Berlin. Seine Jobbörse für Geflüchtete wurde just von Bundespräsident Joachim Gauck, im Rahmen einer Veranstaltung der Initiative "Wir zusammen" gewürdigt. "Wir zusammen" bündelt das Engagement von über 100 Wirtschaftsunternehmen, um Zuwanderern durch Integration in den Arbeitsmarkt eine Perspektive in Deutschland zu geben. Die Jobbörse 2017, die erneut mit der Agentur für Arbeit Berlin Süd und Berlin Partner initiiert wird, möchte arbeitsberechtigte Geflüchtete in den Dialog mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen bringen. Die Messebesucher können sich über Ausbildungs- und Jobangebote informieren, aber auch als Arbeits- und Ausbildungsstrukturen. "Viele Migranten und Menschen mit Flüchtlingshintergrund verfügen über die Potentiale, die Unternehmen in Berlin-Brandenburg nachfragen. Beide Seiten zusammenzubringen und möglichst vielen Flüchtlingen, die eine gesicherte Bleibeperspektive haben, eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle zu vermitteln – das ist unsere Aufgabe", sagt Mario Lehwald, stellvertretend für die Geschäftsführungen der Berliner Jobcenter sowie Arbeitsagenturen. Besonderes Augenmerk liegt bei der Neuauflage auf den Branchen Gastgewerbe, Gesundheit und Handwerk, deren Berufsbilder praxisnah vorgestellt werden. Durch die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Berlin Süd und zahlreichen Vereinen können vor Ort auch Fragen zu rechtlichen Konstellationen sowie zur Anerkennung von Qualifikationen und Zeugnissen geklärt werden. Unternehmen die Geflüchteten und Migranten Einstiegsmöglichkeiten oder freie Stellen anbieten möchten, finden auf der Website weitere Informationen. (wün)



www.jobboerse-estrel.de