Die "visitBerlin Convention Partner" haben bei ihrer Mitgliederversammlung im Berliner Tempodrom ihr 100. Mitglied im Beisein von Burkhard Kieker, CEO von Visit Berlin, begrüßt. In 16 Monaten seit Bestehen des "paritätischen Verbunds sämtlicher MICE-Dienstleister Berlins", so die Selbstbeschreibung, hat sich die Mitgliederzahl damit mehr als verdoppelt.

Bernd Wiedemann, Vorstandsvorsitzender der "visitBerlin Convention Partner" betonte, dass unter anderem ein Wachstum auf 500 Mitglieder erklärtes Ziel des Vereins sei, um so die Marketingallianz mit dem "visitBerlin Convention Office" weiter zu stärken. Die Hauptaufgabe besteht in der Vermarktung Berlins als Top-Destination zur Durchführung von Meetings, Incentives, Conventions und Events in enger Zusammenarbeit mit dem Berlin Convention Office innerhalb von "Visit Berlin". Ein wesentlicher Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die professionelle Beratung und Weiterbildung der Vereinsmitglieder sowie die Förderung des Austauschs der Mitglieder untereinander. (wew)