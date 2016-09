Die neue Event-Location "Motorenfabrik" in Darmstadt soll im Dezember 2016 eröffnen. Um sich eine bessere Vorstellung von der künftigen Veranstaltungsfläche machen zu können, fertigte die Firma Sinus Event-Technik mehrere 360-Grad-Renderings an, die eine virtuelle Begehung der Backsteinhalle aus den 1930er-Jahren ermöglichten, wie sie sich nach dem Umbau präsentieren wird.



Planer aus Eventagenturen und Industrie kamen in die im Umbau befindliche Location Motorenfabrik nach Darmstadt und machten sich im Gebäude vor Ort bei einem Rundgang ein Bild der Location, sahen gleichzeitig aber virtuell auf ihren iPads in der Hand das Gebäude im künftigen Zustand. In der "Motorenfabrik Darmstadt" werden ab Dezember 2016 rund 600 qm Eventfläche in der ehemaligen Fabrik mit dem Charme der 1930er-Jahre für Veranstaltungen verfügbar, so die Pläne.

Für die Begehung, angekündigt als "Preview", wurde die derzeit im Umbau befindliche Halle schon einmal provisorisch mit Technik, Möblierung und Catering ausgestattet. Künftig bietet die Location 600 qm bespielbare Fläche bei einer Deckenhöhe von zwölf Metern in der Architektur der Gründerzeit der Industrialisierung. Zugelassen wird die Motorenfabrik, so der Name der Eventlocation, für 450 Personen. Nach den Umbauarbeiten werden moderne Sanitäranlagen, Lagerflächen, Backstageräume und Parkplätze auf dem Gelände zur Verfügung stehen. WLAN und ein separater Raum für Caterer runden das Angebot ab. (wew)



www.motorenfabrik-darmstadt.de

www.sinus.de