Vom 25. bis 29. September ist die internationale Pathologen-Szene zu Gast in Köln: Erstmalig findet der Weltkongress der Internationalen Akademie für Pathologie (IAP) im Congress-Centrum der Koelnmesse statt. 450 Redner setzen sich dort mit allen Aspekten moderner Therapiemöglichkeiten auseinander.



Mehr als 100 Unternehmen aus den Bereichen Diagnostik und Therapie präsentieren zudem in der begleitenden, 1.124 Quadratmeter großen Ausstellung. Ein exklusives Orgelkonzert im Kölner Dom, Stadtführungen und eine abschließende Abendveranstaltung im Tanzbrunnen runden das Kongressprogramm für die 4.000 Teilnehmer ab.

Ausrichter des Kongresses sind die Deutsche Division der IAP und ihres europäischen Pendants, der ESP. Durch den Sitz der Deutschen Division der IAP in Bonn und die enge Zusammenarbeit mit der Universität Bonn lag das Rheinland als Kongressstandort nahe. Seit Jahren kommen hier fast jedes Wochenende Wissenschaftler zusammen, um neueste Forschungsergebnisse zu diskutieren. Für Prof. Dr. Sigurd Lax, Präsident der Deutschen Division der IAP, unterstreicht der Kongress die internationale Ausrichtung der Deutschen Abteilung, die nach Nordamerika die zweitgrößte weltweit ist. Christian Woronka, Leiter des Cologne Convention Bureau (CCB), sagte: "Wir freuen uns, die internationale Pathologen-Szene in diesem Jahr hier zusammenzubringen. Das Kompetenzfeld Wissenschaft spielt für Köln als Tagungs- und Kongressstandort eine wichtige Rolle. Die Vorbereitung hat uns wertvolle Einblicke in das Feld der Pathologie ermöglicht und gezeigt, welchen hohen Stellenwert der Medizinstandort Köln im internationalen Vergleich hat." Gemeinsam mit "KölnKongress" hat das CCB die Planungen der von den Verbänden beauftragten Kongressagentur CPO Hanser Service von Anfang an begleitet. (wew)



www.conventioncologne.de