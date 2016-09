Friedrichshafen hat Tourismusdirektor Dietmar Philipp aus dem Dienst der Stadt in den Ruhestand verabschiedet. Am 1. Dezember 1991 hatte Dietmar Philipp die Leitung im Kultur- und Congress-Centrum Graf Graf-Zeppelin-Haus und der Tourist-Information in der Stadt am Bodensee übernommen. "Sie haben Friedrichshafen und das Graf-Zeppelin-Haus repräsentiert. Egal ob in Berlin oder Düsseldorf, war es für sie immer ein wichtiger Teil unseres Standortmarketings", sagte Oberbürgermeister Andreas Brand. In seiner Amtszeit sei es Philipp gelungen, das Graf-Zeppelin-Haus zu einem Vorzeigeobjekt und Aushängeschild für Friedrichshafen zu machen. Gleichzeitig sei das GZH zu einer "guten Stube" der Einheimischen geworden. "Das Graf-Zeppelin-Haus wird nicht nur vom See aus als Gebäude wahrgenommen, vielmehr hat es, dank ihres Einsatzes, einen hohen Stellenwert auf dem internationalen Tourismus- und Kongressmarkt", so der Oberbürgermeister weiter. Philipps Nachfolger im Graf-Zeppelin-Haus wird ab 1. Oktober 2016 Mathias Klingler. Der 31-Jährige stammt aus Balingen und hat Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der Berufsakademie in Ravensburg studiert. Zuletzt verantwortete Klingler die Marketing- und Messeleitung eines Ravensburger Unternehmens. Er leitet künftig das Graf-Zeppelin-Haus mit 94 Mitarbeitern, so die Stadt. (wew)

