Big Brother Big Data? Wie die datenoptimierte Stellenanzeige aussehen könnte, erläutert Michael Witt, Teamleiter Recruiting von Voith, bei der Messe Zukunft Personal am 18. Oktober in der Koelnmesse. "Arbeiten 4.0 – The Employee Experience" lautet das Motto der Veranstaltung.

Wer über die passenden Daten verfügt, kann in Zukunft die Personalsuche digital deutlich beschleunigen: Die datenoptimierte Stellenanzeige ist allerdings nur ein Thema in den erstmals angebotenen "Trendforen" in Halle 3 der Koelnmesse am 18. Oktober.

Das Trendforum Personalgewinnung bietet eine Mischung aus Vorträgen, aktuellen Studienergebnissen, Best & Worst-Practices, Podiumsdiskussionen, "HR-Battles", praktischen Tipps für den Recruiting-Alltag und Hinweisen auf ein strategisches Vorgehen in der digitalen Recruiting-Welt. Das Trendforum findet in Kooperation mit dem Institute for Competitive Recruiting (ICR) statt und umfasst ein dreitägiges Programm mit aktuellen Studienergebnissen, Best & Worst Practices und Streitgesprächen. Heike Scholz, Gründerin des Online-Magazins "mobile zeitgeist", spricht über die "Mobile Revolution" und die Folgen im Recruiting.

Das Trendforum Digital Culture in der Halle 3.2 dagegen setzt den Fokus auf eine neue Arbeitskultur, die der Digitalisierung der Wirtschaft gerecht wird. Agilität, Crowdworking, New Collaboration – hier sollen Gleichgesinnte über die Arbeitskultur der Zukunft nachdenken.Das Trendforum E-Learning in der Halle 2.2 wiederum widmet sich den drei Themenschwerpunkten "Digital Leadership", "Digitales Arbeiten und Lernen" und "Aktuelle Trends im Corporate Training". Lassen Sie sich internationale Keynote Speaker und namhafte Experten aus Wissenschaft und betrieblicher Praxis nicht entgehen. Erfahren Sie mehr über die Zukunft des Lernens in einer zunehmend digitalisierten Welt. (wew)



