Am Times Square in New York hat Marriott die Übernahme von Starwood gefeiert. Der Handel von Starwood-Aktien an der New Yorker Börse wurde eingestellt. Damit ist der weltweit größte Hotelkonzern entstanden. Das neue Unternehmen ist mit rund 5.700 Häusern und 1,1 Millionen Zimmern sowie 30 Marken weltweit in über 110 Ländern präsent.

Am 23. September 2016 wurde noch vor Markteröffnung der Handel von Starwood-Aktien an der New Yorker Börse eingestellt. Durch die Akquise wird die Präsenz von Marriott in Asien und Nahost mehr als verdoppelt. Die Bonusprogramme Marriott Rewards, zu dem auch Ritz-Carlton Rewards gehört, und SPG werden zusammengeführt. Zum Stichtag 23. September 2016 umfasst das Marriott-Board 14 statt bisher elf Mitglieder. Neu mit dabei sind Bruce Duncan, ehemaliger Chairman of the Board bei Starwood Hotels & Resorts Worldwide, sowie President, CEO und Director von First Industrial Realty Trust; Eric Hippeau, Partner bei Lerer Hippeau Ventures, und Aylwin Lewis, Chairman und CEO der Potbelly Corporation. Hippeau und Lewis sind ebenfalls frühere Starwood-Board-Mitglieder.

Arne Sorenson behält das Amt als Präsident und Chief Executive Officer von Marriott International. Er sagte: "Wir sind überzeugt, dass Marriott aktuell über das herausragendste Portfolio an Hotelmarken, den weitreichendsten globalen Fußabdruck sowie die umfassendsten Bonusprogramme verfügt – für einzigartigen Service am Gast. Durch die Bündelung der Starwood- mit den Marriott-Marken rückt unser Ziel, die passende Marke am passenden Standort anzubieten und damit sowohl bestehende als auch neue Kunden anzusprechen, ein weiteres Stück näher." Der Präsident und Chief Executive Officer bei Marriott International meinte weiter: "Gäste haben nun eine breitere Auswahl an Optionen, die Mitarbeiter mehr Karrierechancen, und unsere Eigentümer, Franchisenehmer und Aktionäre genießen finanzielle Vorteile." Der Hauptsitz von Marriott bleibt Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. (wew)



www.marriott.com/meeting-event-hotels