Mövenpick Hotels & Resorts hat den Vertrag über ein weiteres Mövenpick Hotel am Flughafen Stuttgart unterzeichnet. Der Neubau wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 seine Türen öffnen.



Aufbauend auf den Erfolg des Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe hat das Schweizer Unternehmen Mövenpick Hotels & Resorts einen Vertrag für ein weiteres Hotel abgeschlossen, welches nur 150 Meter vom bestehenden entfernt liegen wird.

Für Veranstaltungen und Konferenzen ist neben mehreren Tagungsräumen ein Ballsaal mit einer Größe von 740 Quadratmetern geplant. Zusammen mit der Tagungsfläche des Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe, das in Gehdistanz liegt, wird so mit fast 3.000 Quadratmetern die größte Fläche für Meetings und Events im Süden Deutschlands geschaffen. "Das Hotel wird also nicht nur die Präsenz von Mövenpick Hotels & Resorts im Land selber ergänzen, sondern natürlich auch das Portfolio in Europa erweitern, was einen wichtigen Teil unserer Expansionsstrategie für das Unternehmen darstellt", sagt Olivier Chavy, der neue CEO von Mövenpick Hotels & Resorts. In Deutschland gibt es acht Mövenpick Hotels, in den Niederlanden drei, in Frankreich eins, vier in der Türkei sowie fünf in der Schweiz. Ein weiteres Hotel wird in bester Lage in der Innenstadt von Basel ebenfalls im Jahr 2019 eröffnen. (wew)



www.movenpick.com/de