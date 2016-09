Die Best of Events International (BOE) setzt am 18. und 19. Januar 2017 auf der Messe Westfalenhallen Dortmund den Schwerpunkt Digitalisierung. Schließlich eröffnen soziale Medien, mobile Kommunikation und virtuelle Realitäten Veranstaltern von Events ganz neue Möglichkeiten.

Die Fachmesse für Erlebnismarketing vesteht sich als Plattform für fachliche Wissensvermittlung und bietet informative Foren zu den Themen: Technology & Safety-Forum, MICE-Forum, Career-Hub, Acts on Stage und Digital Forum. „Das mobile Internet hebt die Trennung zwischen online und offline, verschiedenen Kanälen oder Orten auf – Menschen, die vor Ort bei einem Event sind, können gleichzeitig mit der ganzen Welt verbunden sein", sagt Prof. Dr. Klemens Skibicki. Er ist Professor für Economics, Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School in Köln und Berater für Kunden in Politik und Wirtschaft zum Thema der Digitalisierung. Auf der BOE 2017 spricht er im Digital Forum in Halle 7. Sie bietet 50 Sitz- und 100 Stehplätze und eine Ausstellungsfläche. Termine: 18. Januar 11 – 17 Uhr: Social Media (u. a. Facebook Live, Big Data und Eventmarketing, Mobile Apps, Digital Storytelling); 19. Januar 10 – 16 Uhr: Digital Reality (u. a. Virtual Reality, 360-Grad-Kameras, Drohnen, Holografie). Das MICE-Forum in Halle 5 bündelt alle Ausstellungsflächen zum Thema Tagungen. In Vorträgen und Diskussionen beleuchten Experten, Fachjournalisten und andere Vertreter der Branche aktuelle Entwicklungen, z.B. das Thema Nachhaltigkeit. Im Technology-Forum in Halle 4 get es um aktuelle Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten der Bühnen-, Licht- und Ton- und Videotechnik. Die Themen reichen vom 3-D-Mapping über das Einmaleins der Veranstaltungstechnik bis zur Nachhaltigkeit. „Marken, Business und Karrieren – der mächtige Einfluss der Digitalisierung“ titelt der Career Hub 2017. Das Studieninstitut für Kommunikation, strategischer Bildungspartner der BOE, blickt mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft in die Zukunft des „Internet of Things“: Themen-Fokus 1: Knowledge goes digital: US-Universitäten vermitteln Wissen bereits rein online. Wie werden wir künftig lernen? Themen-Fokus 2: Love it or not – Sharing Economy. Nicht nur Uber und Airbnb sorgen für Wirbel. Erste Business-Modelle in der Eventbranche sind ebenfalls bereits erfolgreich. (wün)

www.boe-messe.de