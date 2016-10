Audit erfolgreich bestanden, Zertifikat erteilt: Das Informationssicherheits-Managementsystem von Meetago ist jetzt zertifiziert. Das Unternehmen erfülle damit freiwillig die strengen Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes, das Betreiber kritischer Infrastrukturen dazu verpflichtet, ein zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem zu implementieren, so Meetago.

"Meetago selbst gehört zwar nicht zu den Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben und fällt deshalb auch nicht unter die neuen gesetzlichen Regelungen. Aber viele unserer Kunden tun es. Deshalb war es für uns selbstverständlich, den Nachweis zu erbringen, dass sich Technologien und Dienstleistungen von Meetago nahtlos auch in solche Sicherheitsarchitekturen integrieren lassen, die allerhöchste Ansprüche erfüllen müssen", sagte Gründer und Geschäftsführer Udo Lülsdorf.

Beim Zertifizierungsstandard handelt es sich um die ISO/IEC 27001:2013.

Der Gesetzgeber hat Betreiber so genannter "kritischer Infrastrukturen" mit dem am 25. Juli 2015 in Kraft getretenen IT-Sicherheitsgesetz dazu verpflichtet, einen Mindeststandard an IT-Sicherheit einzuhalten. Unternehmen und Organisationen, die unter dieses Gesetz fallen, müssen künftig mindestens ein nach ISO 27001 zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem vorweisen. (wew)

www.meetago.com