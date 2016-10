Das German Convention Bureau (GCB) vergibt für die Imex 2017 vom 16. bis zum 18. Mai in Frankfurt erneut zwei Wild Cards. Bewerben können sich Anbieter, die mit ihrem Unternehmen oder Produkten neu in der deutschen Tagungs- und Kongressbranche präsent sind, und zwar noch bis 18. November 2016.

Weitere Voraussetzungen für eine Bewerbung: Die Unternehmen müssen in Deutschland ansässig sein und ihren Fokus auf Veranstaltungen in Deutschland legen. Außerdem dürfen die Bewerber vor der Imex 2017 noch nie an einer Fachmesse für Meetings, Business Travel, Events und Incentives teilgenommen haben. Als strategischer Partner der Imex organisiert das GCB den rund 1.600 Quadratmeter großen Deutschlandstand, an dem mehr als 200 Aussteller ihr Angebot vorstellen: Hotels, Kongresszentren und -städte, Veranstaltungsagenturen sowie weitere Dienstleister aus der deutschen Tagungs- und Kongressbranche. Mit der Wild Card vergibt das GCB jährlich zwei Präsentationsflächen auf dem Deutschlandstand kostenfrei an Newcomer der Branche oder Unternehmen mit innovativen neuen Produkten. (wew)

www.gcb.de