Das MICE Portal hat eine Schnittstelle zur Kettenhotellerie und ihren Datenbanken geschaffen. Über diesen Weg können nun alle tagungsrelevanten Informationen eines Hotels automatisch in das Buchungsportal übertragen werden. "Das ist ein großer Schritt für uns. Wir schließen gerade Stück für Stück die Hotelketten an unser MICE Portal an. Unser Portfolio wächst mit jeder realisierten Schnittstelle. Für unsere internationalen Kunden ist dies ein großer Vorteil", erklärt Gräfin Josephine von Brühl, Geschäftsführerin der MICE Portal GmbH.

Mit der Realisierung der Schnittstelle treten wir mit den Hotels in den digitalen Dialog und öffnen den Barrierefreien Zugang zu globalen Anbieterinformationen. „Für uns ist es selbstverständlich, den digitalen Dialog mit unseren Hotels und Eventanbietern auszubauen. Heute senden wir über unsere Schnittstellen Hotelinformationen und morgen schon könnten wir, wo es zu Qualitätsverbesserung der Anfragen dient, Zimmerverfügbarkeiten anzeigen. Wir nutzen die Digitalisierung, um die Anforderungen unserer Partner und Kunden zeitgerecht zu bedienen und sie auf einem innovativen Marktplatz zu begrüßen“, fügte Frederik Fix, Leiter IT-Abteilung der MICE Portal GmbH hinzu. Mit über 43.000 Hotels und Dienstleistern und über 24.000 vermittelten Buchungen (2015), ist das MICE Portal Marktführer unter den Veranstaltungsportalen Deutschlands. Seit Mai 2014 kooperiert die MICE Portal GmbH mit dem tagungsplaner.de, der dfv Mediengruppe, der die Datenbank betreibt. Zusammen mit den Niederlassungen in Berlin, Bonn und Hamm zählt das Unternehmen über 50 Mitarbeiter.



www.miceportal.com