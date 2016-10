Knapp zwei Drittel an Meeting und Event Professionals glauben, dass derzeit verfügbare Eventtechnologie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen immens vereinfacht. Stolze 92 Prozent geben aber zu, die Möglichkeiten moderner Technologien nicht auszuschöpfen.

Das hat eine Umfrage von Meeting Professionals International (MPI) im Auftrag der IMEX America ergeben. Ein weiteres überraschendes Ergebnis ist die Tatsache, dass der Großteil der befragten Veranstaltungsplaner getätigten Investitionen in technische Produkte und Dienstleistungen skeptisch gegenübersteht. Nur 21,2 Prozent geben an, derartige Projekte zuversichtlich anzugehen. Grund genug für die IMEX America, Eventtechnologie auf der Veranstaltung verstärkt zu beleuchten. Carina Bauer, CEO der IMEX Group, sagte: „Wir glauben, dass die unmittelbare Demonstration und Erläuterung der Technologien von Experten eine effektive Möglichkeit für Käufer darstellt, diese zu verstehen und herauszufinden, ob sie ihnen helfen könnte. Auf der IMEX America bieten wir deswegen Guided Tours zu diesem Thema an.“ Darüber hinaus gibt es Initiativen wie die EventTechTours, Innovation Tours oder die TechKnowledge Area. Die IMEX America 2016 findet vom 18. bis 20. Oktober in Las Vegas statt. (fun)



www.imexamerica.com