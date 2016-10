Das Messezentrum Salzburg strebt derzeit den Lizenznehmerstatus zum Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings & Green Events an. Der "HTL-Ball Salzburg", eine Festveranstaltung für Schüler, soll am 25. Oktober 2016 die erste auf diese Weise zertifizierte Veranstaltung des Messezentrums sein und zugleich der erste Schülerball Österreichs, der nach festgelegten Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens durchgeführt wird.



Durch die Zertifizierung als Lizenznehmer könne die Messe Salzburg künftig Eigen- und Gastveranstaltungen nach den Kriterien des Österreichisches Umweltzeichens zertifizieren. Michael Wagner, Geschäftsführer Messezentrum Salzburg, will „die Veranstalter bei einer entsprechend nachhaltigen Planung und verantwortungsvollen Durchführung unterstützen. Dies stellt für uns einen wichtigen, weiteren Meilenstein in der Erreichung unserer Corporate-Social-Responsibility-Ziele dar“, so Wagner. „Mit einem 3.400 m² großen Ballsaal in der Halle 10 und einer 2.545 m² großen Diskothek in der Salzburgarena – mit fantastischem Bühnendesign, Top-DJs und mehreren Foodtrucks – organisieren wir mit Unterstützung des Teams im Messezentrum Salzburg den größten Schülerball Westösterreichs“, erklärt Max Zschock, Vorsitzender des Ballkomitee, für den Veranstalter. Abteilungsleiterin Michaela Glinz: „Unser Team im Messezentrum unterstützt diese jungen, engagierten Schülerinnen und Schüler tatkräftig, um nachhaltig die Euphorie der Jugend für die Eventbranche zu entfachen! Mit dem Umweltzeichen sorgen diese Newcomer sicher in ganz Österreich für Furore. Wenn nicht nur die Einhaltung der Kriterien, sondern auch die Zertifizierung gelingt - wovon wir ausgehen - sprechen wir von einem einmaligen Vorzeigeprojekt!“ (wew)



www.messezentrum-salzburg.at