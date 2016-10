Insgesamt 285 Veranstaltungsplaner hat die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren (Veranstaltungsplaner.de) bei einer Tour durch Deutschland zu sieben Terminen ihrer „Netzwerkstatt“ gelockt. Los ging es jeweils um 8 Uhr, Thema: „Partizipative Veranstaltungsformate - selber machen und selbst erleben“.



Die nach der „World Café“-Methode gebildeten Arbeitsgruppen bereiteten die Kernaussagen ihrer Ergebnisse in Bildern auf und präsentierten diese. Mit Hilfe der „Walt Disney Strategie“ setzten sich die Teilnehmer mit der Methodik der partizipativen Formate aus verschiedenen Perspektiven auseinander: der des „Kritikers“, des „Realisten“ und der des „Träumers“. Die Netzwerkstatt fand vom 5. bis 22. September 2016 in den Maritim Hotels in Berlin, Bonn, Bremen, Hannover, Nürnberg, Frankfurt am Main und Stuttgart statt. Insgesamt haben sich 391 Teilnehmer angemeldet. 85 Teilnehmer haben vor der Veranstaltung storniert, 21 Teilnehmer sind unentschuldigt nicht gekommen, 285 Teilnehmer waren tatsächlich anwesend. Das Fazit aus Veranstaltersicht: „Die Vorbereitung von partizipativen Veranstaltungen ist komplexer als bei Veranstaltungen, die eine überwiegende Frontalbeschallung vorsehen. Es müssen Anleitungen für die Teilnehmenden erdacht und erstellt werden, es müssen eventuell Runden- und Rotationspläne kreiert werden, ein Moderator, der mit der Methode vertraut ist, muss im Zweifelsfall organisiert werden. Referenten müssen in die Methode eingeführt werden, wenn gerade diese auch als Experten zur Verfügung stehen sollen. Partizipative Formate brauchen aber auch größere Räume und, und, und...“, so die Veranstaltungsplaner.de. (wew)



www.veranstaltungsplaner.de

Mehr zu partizipativen und interaktiven Formaten sowie eine kurze tabellarische Übersicht der wichtigsten Konzepte und Methoden finden Sie unserem Bericht "Weg mit starren Sitzordnungen" in der neuen Ausgabe der tw hier: "Weg mit starren Sitzordnungen": Wer seine Teilnehmer zu Interaktion anstachelt, kann Inhalte begreifbar wie nie machen, aber auch Delegierte überfordern.