Zum zweiten Mal in Folge weist das Austria Center Vienna auf die Rechte von Mädchen hin. Dazu wird die Fassade pinkfarben angestrahlt aus Anlass des 2011 von den Vereinten Nationen eingeführten „International Day of the Girl Child“.



Die damit verbundene weltweite Mädchenkampagne „Because I am a Girl“ hat sich zum Ziel gesetzt, vier Millionen Mädchen eine neunjährige Schulbildung zu ermöglichen, auf Ihre Bedürfnisse und Probleme aufmerksam zu machen und das Leben von 40 Millionen Mädchen und Buben über Projekte zur Gleichberechtigung positiv zu beeinflussen. Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorstand der ACV-Betreiberfirma IAKW, die auch für das Gebäude des Vienna International Centre (VIC), einem der für einen der vier Amtssitze der Vereinten Nationen, zuständig ist: „Wir sind als Verwalter des Vienna International Centres mit diesem natürlich eng verbunden und wollen diese – auf die UN-Resolution aufbauende – Kampagne daher unterstützen. Durch die Aktion setzen wir ein Zeichen für die Schaffung einer gewaltfreien, bestärkenden Umgebung für alle Mädchen weltweit, damit diese sich entsprechend ihrer Stärken und Interessen entwickeln können“, so Baumann-Söllner. (wew)



www.acv.at