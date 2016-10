Das „W Amsterdam“ verfügt nun in einem zusätzlichen Gebäude über 66 weitere Zimmer und Suiten. Das Haus bietet 414 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Es soll den "Geist New Yorks in die Hauptstadt der Niederlande" transportieren. Das Hotel ist mit jetzt 238 Zimmern und Suiten in zwei historischen Gebäuden untergebracht. Der frühere Tresorraum dient als Spa. Alte Panzerknacker können so wie Kongressdelegierte entspannt in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen.



Es handelt sich bei den umgenutzten Räumen um das ehemalige Fernmeldeamt (Exchange Building) und die KAS Bank; beide liegen gleich hinter dem Königspalast und dem Stadtzentrum Amsterdams. Die Dachterrassenbar W Lounge bietet einen 360-Grad-Blick auf die Stadt. Nach der Eröffnung des „Exchange“-Gebäudes im vergangenen Herbst hat W Hotels Worldwide nun offiziell die Türen der „Bank“ geöffnet. Nur wenige Schritte entfernt vom lebhaften Dam Platz und dem Königspalast ist die Verwandlung der historischen Gemäuer der ehemaligen KAS Bank der finale Meilenstein des Hotelprojekts. "Die Eröffnung des BANK Gebäudes erweitert das bereits enorm erfolgreiche W Amsterdam auf eine sehr stylische Weise. Wir sind überzeugt, dass es mit seinen einzigartigen Lifestyle-Angeboten und dem innovativen Design das spektakuläre Angebot des Hotels für eine neue Generation von Jetsettern optimal ergänzt", sagt Jenni Benzaquen, Vice President Luxury Brands, Europe, Africa & Middle East. (wew)



www.wamsterdam.com/meeting