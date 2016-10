Die künftigen Führungskräfte dachten, sie kommen zur Rhetorikschulung. Plötzlich standen sie beim Poetry Slam im Hotel Dolce Bad Nauheim auf der Bühne. Die Veranstaltung gehört zur 2015 vom Hotel selbst gestarteten Reihe "Young Leadership Development Program (YLDP)". Der Kurs mit Gastdozent Andreas Arnold wird künftig auch Tagungskunden im Hotel angeboten.



Der Tag begann mit einer kompletten Überraschung: Statt des erwarteten klassischen Rhetorik-Kurses stand Poetry Slam auf der Tagesordnung. Nur wenige hatten eine vage Vorstellung davon, was genau sich dahinter verbirgt. Das Überraschungsmoment unterstützte die Effektivität dieser innovativen Weiterbildungsmaßnahme, denn spontane Kreativität war gefragt. Die Seminarleitung lag bei Andreas Arnold, Kopf der Wetterauer Poetry Slam-Szene und aktives Vorstandsmitglied des Helden Theater Friedberg.

Nach der Einführung ins Thema stand ein weiteres Spiel zur Lockerung des Sprachzentrums auf der Agenda, gefolgt von anschaulichen Demonstrationen zur Vortragstechnik. Dabei vermittelte Andreas Arnold den richtigen Stand am Mikrofon, die ideale Körperhaltung sowie die Bedeutung von Sprechpausen und Intonation. Am Ende des Workshops trug schließlich jeder YLDP-Kandidat souverän seinen eigenen, im Laufe der Veranstaltung verfassten Text vor. Andreas Arnold zeigte sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden und entdeckte verborgene Talente im Dolce-Team. Die verbesserte Rhetorik soll im Arbeitsalltag helfen – etwa bei der nächsten Präsentation im internen Meeting oder im Kundengespräch. Nach dieser gelungenen hausinternen Premiere bietet das Dolce Bad Nauheim den spannenden . (wew)



www.dolcebadnauheim.com

www.whgdevelopment.com