Marbet hat ein Kreativitäts- und Innovations-Festival in Berlin konzipiert, das den Launch eines neuen Modells von Toyota begleitet. Für die Kommunikation im deutschen Markt setzte sich Marbet im Pitch gegen zwei andere Agenturen durch.



"Wir gehen neue Wege in der Kommunikation und das Konzept hat genau den Spirit, den wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen, auf den Punkt getroffen", so Sevilay Gökkaya, General Manager Marketing bei Toyota. Ingo Schwerdtfeger, Geschäftsführer von Marbet: "Der neue Toyota C-HR ist ein innovatives Fahrzeug mit jeder Menge neuer Ideen. Und genau darum geht es auch in unserer Kommunikation." Mit Popular Communication aus Hamburg habe Marbet für dieses Projekt den richtigen Kooperationspartner an seiner Seite. Neben dem im Oktober stattfindenden Festival sind zahlreiche Maßnahmen rund um das Festival geplant – von Radiospots, über Ambient, Social Media bis hin zum Kooperations-Marketing, was dazu beitragen soll, den modernen Anspruch von Toyota für die neue Marke einprägsam zu vermitteln. (wew)

