Der Grundstein für die neue Messehalle 12 auf dem Westteil des Frankfurter Messegeländes ist gelegt. Die von kadawittfeldarchitektur GmbH entworfene zweistöckige Halle wird zur Automechanika 2018 eröffnet.



Das Gebäude wird rund 248 Meter lang und 118 Meter breit sein und eine Höhe von rund 30 Metern haben. Die Ausstellungsfläche beträgt insgesamt etwa 33.600 Brutto-Quadratmeter.Zahlreiche geladene Gäste aus Bereichen der Politik und Wirtschaft folgten der Einladung. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: "Mit der neuen Messehalle 12 investieren wir in den Standort und entwickeln unsere Basis weiter. Hier entsteht, in einem modernen Ambiente, eine Erweiterung der Plattform für Angebot und Nachfrage – eine Heimat für unsere nationalen und internationalen Gäste." Die neue Messehalle 12 bilde den Schlussstein in der Bebauung freier Fläche innerhalb des Westgeländes. (wew)



www.messefrankfurt.com