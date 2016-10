Westhafen Event & Convention Center in Berlin Location Awards 2016 in Berlin verliehen

Im Westhafen Event & Convention Center in Berlin wurden am Abend des 17. Oktober 2016 vor über 500 geladenen Gästen und namhaften Vertretern der Eventbranche die besten Event-Locations mit dem Location Award in fünf Kategorien ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurde ein neuer Publikumspreis sowie der fiylo Sonderpreis verliehen. Für die diesjährige Preisverleihung wurden die drei Leitmotive Kompetenz, Transparenz und Leichtigkeit dabei in den Fokus gerückt. Im Westhafen legen vier Schiffe an, VIP- und Bus-Shuttles halten vor dem roten Teppich und Deutschlands beste Radiomoderatorin eilt an einem vorbei, denn Simone Panteleit wird gleich durch das Programm führen. Man bemerkt schnell, dass heute ein ganz besonderer Abend ist. Sie sind zahlreich erschienen: Veranstaltungsplaner, Location-Betreiber, Event-Experten, Hoteliers und Medienvertreter. (wew)

Die Gewinner Location Award 2016 im Überblick:

Hotel-Eventlocation: Gewandhaus Dresden

Tagungs- und Kongresslocations: STATION-Berlin

Eventlocation mit Erlebnischarakter: Kraftwerk Rottweil

Newcomerlocation: The Aircraft at Burghof

Konzeptlocation: PrinzenStadl

fiylo Sonderpreis: KP Kofler; CEO & Gründer Kofler & Kompanie GmbH

Publikumspreis: Tempodrom

www.location-award.de