Am 19. Oktober 2016 ist der größte Europäische Kongress für Gastroenterologie, die UEG Week (United European Gastroenterology) in Wien zu Ende gegangen. Mit mehr als 13.000 internationalen Teilnehmer und Fachbesuchern der begleitenden Messe gehört „the week“, wie der Kongress in Fachkreisen auch genannt wird, zu den TOP 5 der Europäischen Medizinkongresse.



Doch auch wenn dieser Kongress im Wiener Kongresszentrum ACV jetzt zu Ende gegangen ist, werden seine wissenschaftlichen Inhalte weiterleben: als Hybrid-Kongress mit On-Demand Webcasts in der Mediathek der Fachgesellschaft. Neben den bis zu 11 parallelen Live-Streams aus bis zu 16 Räumen, waren sämtliche Inhalte des wissenschaftlichen Programms binnen weniger Minuten in der UEG Mediathek verfügbar und konnten thematisch gegliedert und zielgenau durchsucht werden.



Der Kölner Dienstleister Meta-fusion arbeitet seit vielen Jahren mit der UEG an der Weiterentwicklung dieses Services und liefert mit Live und On-Demand Webcasts einen zentralen Baustein für das wissenschaftliche Prinzip der Vermittlung und Nachhaltigkeit von Wissen der UEG Week.



