In den letzten fünf Jahren ist das Kongresshaus Baden-Baden im laufenden Betrieb aufwändig saniert worden. Nachdem die umfangreichen Sanierungsarbeiten nun nahezu abgeschlossen sind, ist auch der Internetauftritt auf den technisch neusten Stand gebracht worden.



Das neue zeitgemäße Design des Kongresshauses Baden-Baden ist zum Anlass geworden auch den Internetauftritt www.kongresshaus.de zu aktualisieren. Die Lage des Hauses im Herzen der Stadt an der Anlage Lichtentaler Allee sowie die lichte Architektur war Ausgangspunkt für die neue Optik der Homepage. „Besonders wichtig war uns, den zweisprachige Aufritt mit vielen großen Bildern emotional, kundenfreundlich und mit großem Mehrwert für Kunden, welche das Haus noch nicht kennen, zu gestalten“, so Nora Waggershauser.



„Die Unterstützung der Seite u.a. von Zugriffen von Smartphones ist ebenfalls vollständig gegeben. Das ist besonders wichtig, da der Zugriff von Mobilgeräten kontinuierlich steigt. Aktuell surfen die Kongresshaus Homepage ca. 35% der Benutzer mit eben diesen Geräten an“, führt der Geschäftsführer, Adrian Hönig (Nova GmbH), aus, verantwortlich für die Gestaltung und Programmierung der neuen Website.



www.kongresshaus.de