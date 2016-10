Durch die Eröffnung des Bodenseeforums ist "Konstanz zur Tagungsdestination geworden", so Ulrich Burchardt, Oberbürgermeister. Es ist für „hochwertige Kongresse“ ausgelegt, soll aber zugleich ein Haus der Bürger sein. Dr. Thomas Karsch, seit 1. Juli 2016 Geschäftsführer des Bodenseeforum, sieht in der Eröffnung einen Meilenstein für die Stadt. Er hebt die „beste Lage am Seerhein“ hervor. Auch die Nähe zum Flughafen Zürich bietet Chancen für den Kongressmarkt.



Das Haus, das im großen Saal bis zu 1.104 Sitzplätze bietet, sei „sehr gut erschlossen und umgeben von einer hervorragenden Infrastruktur, die in den letzten Jahren im Umfeld entstanden ist.“ Das neue Kongresszentrum wurde Öffentlichkeit, Bürgern, Veranstaltern und Medien von 20. bis 23.Oktober vorgestellt. Architekt Martin Krehl war verantwortlich für die Umgestaltung des repräsentativen Gebäudes, das einem Anlagenbauer für die Solarzellen-Produktion einst als Show- und Salesplattform dienen sollte, zum Kongresshaus Bodenseeforum. Kurz nach Eröffnung ging das Unternehmen jedoch insolvent, so dass Stadt und Industrie- und Handelskammer den Neubau für 14,2 Mio. Euro erwarben. 13,2 Mio. Euro investierte Konstanz nun in Umbau und Ausstattung des Bodenseeforums.

Das Gebäude ist in den oberen Stockwerken Sitz der IHK Hochrhein-Bodensee, die hier, getrennt vom kommerziellen Kongress- und Veranstaltungsbetrieb, ein Seminar- und Schulungszentrum für ihre Zwecke eingerichtet hat. Zu "Preview" und Eröffnung war auch Interimsgeschäftsführer Michel Maugé vor Ort, von dem Konzept und Businessplan stammen. (wew)

www.bodenseeforum-konstanz.de