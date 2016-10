17 Hotels und Tagungszentren aus sechs Bundesländern haben die Kooperation „Exzellente Lernorte“ gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehört Schloss Hohenkammer. Martin Kirsch, Geschäftsführer will Marktführer im Bereich innnovativer Tagungen sein und erklärt: "Dies betrifft nicht allein technische Investitionen, sondern spezielle Inhalte sowie die aktive Marktgestaltung im Tagungsgeschäft und das schnelle Aufgreifen von neuen Themen.“ Alle Mitglieder verfolgen das Ziel, durch ein optimales Umfeld Lernerfolge zu verstärken. Die Lernorte sollen sich im permanenten Dialog mit ihrer Zielgruppe entwickeln, die vor allem Trainer, Referenten, Coaches, Moderatoren und Personalentwickler bilden. Neueste Trends und Erkenntnisse der Weiterbildung sollen in die Praxis einfließen, um perfekte Lernbedingungen zu bieten. (wew)



www.schlosshohenkammer.de

www.exzellente-lernorte.de



Die Gründungsmitglieder von „Exzellente Lernorte“:



1. Mintrops Land Hotel, Essen (NRW)

2. Mercure Tagungs- und Landhotel, Krefeld (NRW)

3. La Villa am Starnberger See, Niederpöcking (Bayern)

4. Göbel’s Schlosshotel Prinz von Hessen, Friedewald (Hessen)

5. Naturkulturhotel Stumpf, Neuenkirchen (BW)

6. Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe, Essen (NRW)

7. Pfalzhotel Asselheim, Asselheim (Rheinland-Pfalz)

8. Romantik Hotel Schloss Rheinfels, St. Goar (Rheinland-Pfalz)

9. Kloster Hornbach, Hornbach (Rheinland-Pfalz)

10. Romantik Jugendstil Hotel Bellevue, Traben Trabach, (Rheinland-Pfalz)

11. Hotel Schönbuch, Plietzhausen (BW)

12. Schloss Haigerloch, Haigerloch (BW)

13. Tagungs- und Seminarzentrum Schloss Marbach, Öhningen (BW)

14. Anders Hotel Walsrode, Walsrode (Niedersachsen)

15. Schloss Hohenkammer, Hohenkammer (Bayern)

16. Waldknechtshof, Baiersbronn (BW)

17. Hotel Moselschlösschen, Traben Trabach (Rheinland-Pfalz)



Tagungszentrum Schloss Hohenkammer

Tagungszentrum Schloss Hohenkammer, 35 Kilometer von München entfernt, beherbergt mit dem angeschlossenen modernen Hotel und seinen Nebengebäuden insgesamt 164 Zimmer und 33 Tagungsräume für bis zu 180 Personen und drei Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen und ist in seiner Art und Verwendung absolut einzigartig. Zur Verfügung stehen den Gästen auch ein Wellnessbereich und verschiedene gastronomische Angebote, wie z. B. das gutbürgerliche Restaurant „Alte Galerie“, das Gutshof-Restaurant für die Seminar- und Tagungsteilnehmer, der Biergarten, das Bierstüberl „Haslangkeller“ und die Hotelbar. Kulinarisches Highlight ist das Gourmet-Restaurant „Camers Schlossrestraurant“, das erst im letzten Jahr in das historische Wasserschloss umgezogen ist. Das Restaurant steht unter der Leitung von Florian Vogel. In allen Restaurants des Tagungszentrums werden fast ausschließlich Bioprodukte in hoher Qualität verarbeitet und der Großteil davon stammt sogar aus eigener Erzeugung vom dazugehörigen Gut Eichethof.