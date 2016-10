Zur Wiedereröffnung des Kongresszentrums im MCC Halle Münsterland erhalten drei Preisträger aus den Bereichen Verbände und Wissenschaft den "Kongress-Oscar" Münsters. Mit der Auszeichnung würdigt die Kongressinitiative Münster zum zweiten Mal Akteure, die besondere Tagungen und Kongresse nach Münster geholt und sich als Botschafter der Stadt verdient gemacht haben.



"Wir verstehen den Kongresspreis als Dankeschön und Anerkennung für Veranstalter, die mit großem Engagement Münster als Kongressstandort profilieren. Gleichzeitig soll die Auszeichnung Ansporn für alle Akteure der Branche sein, Kongresse und Tagungen nach Münster zu holen", sagt Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing und Sprecherin der Kongressinitiative. Oberbürgermeister Markus Lewe verleiht den Kongresspreis am 14. November an Prof. Dr. Uwe Karst, Dekan für Chemie und Pharmazie, Westfälische Wilhelms-Universität sowie an den Geschäftsführer der Service GmbH des Verbands Deutscher Eisenbahn-Ingenieure (VDEI), Dr.-Ing. Siegfried Krause. Dazu freut sich auch der kürzlich emeritierte Direktor der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum, Prof. Dr. med. Hugo Van Aken, über den Preis. Kongresse und Tagungen sind für Münster ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie wichtig, das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen untersuchen lassen. Das Ergebnis: 13.602 Veranstaltungen mit 1,36 Millionen Teilnehmern brachten in 2015 einen Umsatz von 109 Millionen Euro. (wew)



