Das Programm zum Deutschen Marketing Tag am 24. November 2016 in Leipzig wurde jetzt veröffentlicht. Auf der Agenda stehen mehr als 55 Referenten, die sich mit dem Leitthema "Marketing goes Agile" auseinandersetzen. Zu den Referenten zählen unter anderem Karsten Kühn, Vorstand Marketing Hornbach Baumarkt und Christoph Isenbürger, Marketing Director DDFI bei Coca Cola Deutschland.



Im Congress Center Leipzig werden 1.000 Teilnehmer auf dem ganztägigen Kongress erwartet, die in 12 Breakout-Sessions sich aus vielerlei Blickwinkeln aktuellen Themen rund um Marketing, Vertrieb und Service in Europa zuwenden. Themen dieser Gruppen lauten "Von Big Data zu Smart Data – Wie können Daten so aggregiert und aufbereitet werden, dass hierauf basierend Entscheidungen getroffen werden können?" oder auch "Fail Faster – Goodbye traditionelle Führung?" Nach dem Tagesprogramm wird bei der Abendveranstaltung des Kongresses der Deutsche Marketing Preis 2016 verliehen. Prof. Dr. Ralf E. Strauß, Präsident des Deutschen Marketing Verbands (DMV) sagt, es gehe dem Veranstalter weniger um theoretische Konzepte, sondern "um konkretes Handlungs- und Orientierungswissen". Anspruch sei es eine Vielzahl an Referenten, Beiträgen und Inspirationen zu verbinden. aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Der Marketing-Pionier Sir Martin Sorrell, CEO der WPP Group, spricht in einem Videointerview über die Transformation des Marketings. Mittags geht es in die ersten und am Nachmittag in die zweiten Breakout-Sessions, die ihren Fokus auf unterschiedliche thematische Bereiche legen und durch Referenten mit ausgewiesener Expertise vertreten werden.

