Das Intercontinental Düsseldorf wurde bei den World Travel Awards zum zweiten Mal in Folge als "Germany’s Leading Business Hotel" ausgezeichnet. Unter insgesamt über 9.000 Nominierten setzte sich das Düsseldorfer Haus dank verlässlicher Standards durch, ob für Geschäftsreisen, Konferenzen, Meetings oder Großveranstaltungen.



Das Haus gehört zur sogenannten "Meetings & Events Collection" der Kette. Der Konferenzbereich verfügt über den mit 750 m² größten Ballsaal der Düsseldorfer Innenstadt. Dazu kommen insgesamt 14 Tagungs- und Konferenzräume sowie der frei zugängliche Business Club, der "Club InterContinental". Die Auszeichnung bei den 23. World Travel Awards reiht sich ein in eine größere Zahl von Preisen und Zertifikaten, die das Hotel an der Königsallee in den vergangenen Jahren erhielt. Dazu gehören die Green Globe Certification und die "Nadel der Medici" für Kunst- und Kulturförderung. (wew)



www.worldtravelawards.com